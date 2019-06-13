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В Украине появился чат-бот, который поможет купить и загрузить ж/д билеты в Google Pay (фото)

В Украине появился чат-бот, который поможет купить и загрузить ж/д билеты в Google Pay (фото)

Украинский бот для поиска железнодорожных билетов RailWayBot получил интеграцию с сервисом Google Wallet.

Об этом сообщил сооснователь проекта Антон Библя.

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“RailwayBot + Google Сегодня RailwayBot первым в Украине (и не только) представил интеграцию с Google Pay”, – говорится в сообщении.

За два часа до отправления на экране появится напоминание о поездке, а получить доступ к билету можно, открыв платежный сервис Google Pay.

По словам сооснователя проекта, переговоры с американским офисом Google длились более полугода. Для подключения API нужно отправить заявку на сайте компании, но сложности возникли как на техническом этапе, так и с активацией аккаунта. Теперь RailwayBot — первый в Украине сервис с новой функциональностью.

Справка Finance.ua:

  • Wallet — электронный кошелек, куда можно добавить электронные билеты с QR-кодом при помощи инструментария Google Pay for Passes.
  • RailwayBot – помогает искать и мониторить билеты на украинские поезда. Со временем разработчик обещает добавить опцию мониторинга билетов для поездок за границу.
По материалам AIN.UA
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