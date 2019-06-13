В Украине появился чат-бот, который поможет купить и загрузить ж/д билеты в Google Pay (фото)

Украинский бот для поиска железнодорожных билетов RailWayBot получил интеграцию с сервисом Google Wallet.

Об этом сообщил сооснователь проекта Антон Библя.

Читайте также: В Европе появился новый лоукост перевозчик – BlaBlaBus

“RailwayBot + Google Сегодня RailwayBot первым в Украине (и не только) представил интеграцию с Google Pay”, – говорится в сообщении.

За два часа до отправления на экране появится напоминание о поездке, а получить доступ к билету можно, открыв платежный сервис Google Pay.

По словам сооснователя проекта, переговоры с американским офисом Google длились более полугода. Для подключения API нужно отправить заявку на сайте компании, но сложности возникли как на техническом этапе, так и с активацией аккаунта. Теперь RailwayBot — первый в Украине сервис с новой функциональностью.

Справка Finance.ua:

Wallet — электронный кошелек, куда можно добавить электронные билеты с QR-кодом при помощи инструментария Google Pay for Passes.