Суд отменил два решения по поводу коммунальных тарифов в Киеве

Верховный Суд Украины (ВСУ) отменил решение Окружного административного суда города Киева и постановление Шестого апелляционного административного суда по иску Всеукраинской общественной организации “Союз собственников жилья Украины” к Киевской городской государственной администрации (КГГА) об отмене распоряжения, которым утверждены тарифы на содержание домов и придомовых территорий.

Как сообщает пресс-служба КГГА, дело направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Постановление Верховного Суда вступило в силу с 12 июня и обжалованию не подлежит.

Читайте также: Рева объяснил, будут ли отбирать квартиры при неуплате услуг ЖКХ

Киевская горгосадминистрация предоставила официальную информацию для потребителей по установлению цен на услуги по содержанию домов и придомовых территорий.

По информации КГГА, согласно Закону Украины “О жилищно-коммунальных услугах”, ключевые решения по управлению домом, в том числе о стоимости услуг, выборе управляющей компании принимаются путем проведения домовых собраний и голосования совладельцев.

Киевская городская государственная администрация готова обеспечить предоставление консультаций жителям по поводу порядка реализации их прав и предоставить в пределах полномочий поддержку этого процесса по соответствующему запросу.

“Согласно этому закону, понятие “тариф” не применяется с июня прошлого года. Органы местного самоуправления потеряли полномочия устанавливать тариф”, — сообщили в КГГА.

В столичной администрации отмечают, что сегодня действует договорная экономически обоснованная стоимость между управляющими компаниями и жителями, на основе которой осуществляется обслуживание домов.

“Цена базируется на фактических затратах предприятия. Стоимость услуг коммунальных управляющих компаний отражает уровень затрат для стабильной работы и включает заработную плату персонала, затраты на электроэнергию, противоаварийные работы и тому подобное”, — пояснили в КГГА.

В горгосадминистрации также напомнили, что осуществление любого пересчета за услугу происходит в установленном законом порядке вследствие непредоставления или предоставления не в полной мере определенной услуги.