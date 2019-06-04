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Рева объяснил, будут ли отбирать квартиры при неуплате услуг ЖКХ

Рева объяснил, будут ли отбирать квартиры при неуплате услуг ЖКХ

Если несвоевременно платите за коммуналку, то квартиры отбирать не будут.

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

“Что касается возможности потери жилья. У нас есть Жилищный кодекс, который запрещает изменять договор жилищного найма в случае, если у человека есть задолженность по жилью. Что касается Гражданского кодекса, который предусматривает имущественную ответственность в случае задолженности по жилью, то у нас нет такой практики, чтобы забирали жилье через суд – разве что по банковским кредитам”, – отметил Рева.

А пеню платить прийдется. Пеня будет начисляться с 10 июня 2019 года.

Справка Finance.ua

  • Размеры штрафов – 0,01% долга за каждый день просрочки после 20-го числа каждого месяца.
  • В каком случае начисляется пеня – если сумма долга превысит* 340 гривен.*
  • Проверять будут проверяющие, которые могут ходить по квартирам.
По материалам Finance.UA
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