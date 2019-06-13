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Украина постепенно теряет экономическую связь с Россией - Нацбанк

Украина постепенно теряет экономическую связь с Россией - Нацбанк

Экономическое влияние России на экономику Украины постепенно уменьшается, в частности из-за уменьшения объемов двусторонней торговли.

Такие данные приводит Национальный банк Украины в Отчете о финансовой стабильности за июнь 2019 года.

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«Россия сохраняет активность в противостоянии с Украиной, однако постепенно теряет экономическую связь с ней. С 1 июня РФ запретила экспорт в Украину нефти, угля и нефтепродуктов. Также перечень запрещенных к импорту в Россию украинских товаров расширен продукцией машиностроения, металлообработки и легкой промышленности на 250 млн долларов в год. Это непосредственный, хотя и управляемый, риск для экономики Украины», – говорится в отчете Нацбанка.

Там отмечают, что пока Россия не прибегает к значительной эскалации военных действий на Донбассе, а противостояние между государствами переносится в плоскость международных судов, в частности трибунала по морскому праву ООН, арбитражей по экспроприации активов украинских компаний в Крыму и «газовых» арбитражей между Нафтогазом и Газпромом.

Также в Нацбанке дали оценку предстоящему продлению транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему. Так, НБУ считает, что из-за трудностей в строительстве Газпромом “Северного потока-2» и «Турецкого потока», Россия будет вынуждена заключить договор о транзите газа через Украину в ЕС.

По материалам hromadske.tv
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