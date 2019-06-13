Tesla распродает подержанные авто с двухлетней гарантией

Tesla распродает все подержанные популярные модели на 10-15 процентов дешевле новых.
На распродажу выставлены модели – Model 3, Model S и Model X.
Такая информация есть на сайте автопроизводителя. Так к примеру, топовый вариант Model 3 Long Range 2017 можно купить за 40 тысяч долларов.
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Кстати, автомобиль 2019 года за 40 тысяч долларов имеет минимальную комплектацию.
Заказать подержанный электромобиль без переплат могут пока только жители Сан-Франциско.
Доставка в другие регионы США – 2 тыс. долларов.
На эти авто предоставляется базовая гарантия на 2 года или 160 тысяч километров пробега.
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