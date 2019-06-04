В 2019 году на рынок выйдут 18 новых моделей электромобилей

Мировые автопроизводители по итогам 2018 года продали около 1,6 млн. электромобилей.
Такой прогноз обнародовали исследователи ResearchAndMarkets.com в исследовании рынка «зеленых» авто по итогам первых 6 месяцев прошлого года.
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Это почти на 300 тыс. больше, чем в 2017-м, и в 11 раз превышает показатели 2013 года.
В исследовании отмечается, что до половины всех продаж приходятся на Китай, где в первом полугодии реализовано свыше 421 тыс. электромобилей. Только за июнь 2018-го в стране реализовано 89 тыс. авто на электротяге – столько же, сколько было реализовано совокупно 6-ю странами-конкурентами из ТОП-7. Причем половина из купленных китайцами электромобилей выпущены местными производителями.
Самым продаваемым «зеленым» авто по итогам первого полугодия 2018-го стал украинский любимчик Nissan Leaf. По прогнозам, совокупные продажи модели по всему миру достигнут по итогам года 89 тыс. единиц.
А вот доля Tesla в глобальных продажах пока сохраняется на уровне 17% – примерно столько же компания занимала на рынке 5-ю годами ранее. Впрочем, вскоре ситуация может измениться.
Исследователи отмечают, что в нынешнем году на рынок выйдут 18 новых моделей электромобилей различных автопроизводителей.
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