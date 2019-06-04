0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Биткоин-биржа BitBay выяснила, как поляки пользуются криптовалютами

Биткоин-биржа BitBay выяснила, как поляки пользуются криптовалютами

Криптовалютная биржа BitBay провела исследование среди пользователей из Польши в попытке составить портрет местного сообщества и выяснить, какими монетами и для каких целей они пользуются.

Об этом сообщает CoinDesk.

Читайте также: Токены Telegram выходят в публичную продажу

Опрос свидетельствует о крайне низкой вовлеченности женщин в криптовалютную индустрию. 90% респондентов — мужчины, из них 50% — младше сорока. Крупнейшей демографической группой выступили мужчины от 31 до 35 лет.

Большая часть пользователей владеет более чем одной криптовалютой, однако биткоин остается самым популярным. Каждый третий владеет при этом Ethereum, Lisk и Ripple.

Девять из десяти респондентов считают криптовалюты безопасным способом осуществления транзакций, однако большинство никогда не делало покупки при их помощи. Те же, кто использовал цифровые монеты в качестве способа оплаты, приобретали электронику, продукты питания и рассчитывались за услуги во время путешествий.

Более 50% респондентов отметили, что хотели бы оплачивать в криптовалютах услуги, связанные с автомобилями, и продовольственные товары. Несмотря на существующие сложности, опрошенные пользователи в большинстве своем убеждены, что популярность криптовалютных платежей еще впереди.

BitBay де-факто остается крупнейшей польской биткоин-биржей, однако юридически была вынуждена переехать на Мальту после отказа польских банков обслуживать счета. Ее оператором выступает компания Pinewood Holdings Limited.

Она была основана в 2014 году в городе Катовице и стала первой площадкой для торговли криптовалютами в стране.

С января 2019 года в Польше пользователи криптовалют облагаются налогом на прирост капитала в размере 19%, который необходимо уплачивать при конвертации в фиатные средства.

По материалам Forklog
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.