Биткоин-биржа BitBay выяснила, как поляки пользуются криптовалютами

Криптовалютная биржа BitBay провела исследование среди пользователей из Польши в попытке составить портрет местного сообщества и выяснить, какими монетами и для каких целей они пользуются.
Об этом сообщает CoinDesk.
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Опрос свидетельствует о крайне низкой вовлеченности женщин в криптовалютную индустрию. 90% респондентов — мужчины, из них 50% — младше сорока. Крупнейшей демографической группой выступили мужчины от 31 до 35 лет.
Большая часть пользователей владеет более чем одной криптовалютой, однако биткоин остается самым популярным. Каждый третий владеет при этом Ethereum, Lisk и Ripple.
Девять из десяти респондентов считают криптовалюты безопасным способом осуществления транзакций, однако большинство никогда не делало покупки при их помощи. Те же, кто использовал цифровые монеты в качестве способа оплаты, приобретали электронику, продукты питания и рассчитывались за услуги во время путешествий.
Более 50% респондентов отметили, что хотели бы оплачивать в криптовалютах услуги, связанные с автомобилями, и продовольственные товары. Несмотря на существующие сложности, опрошенные пользователи в большинстве своем убеждены, что популярность криптовалютных платежей еще впереди.
BitBay де-факто остается крупнейшей польской биткоин-биржей, однако юридически была вынуждена переехать на Мальту после отказа польских банков обслуживать счета. Ее оператором выступает компания Pinewood Holdings Limited.
Она была основана в 2014 году в городе Катовице и стала первой площадкой для торговли криптовалютами в стране.
С января 2019 года в Польше пользователи криптовалют облагаются налогом на прирост капитала в размере 19%, который необходимо уплачивать при конвертации в фиатные средства.
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