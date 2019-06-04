0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 127 0

Токены Telegram выходят в публичную продажу

Токены Telegram выходят в публичную продажу

Ограниченное число криптотокенов Telegram впервые будет продаваться в публичном доступе, перед полномасштабными торгами осенью в этом году.

Об этом сообщает TechCrunch.

Читайте также: Facebook обсуждает план создания цифровой валюты с CFTC

Компания, которая разрабатывает мессенджер, уже подняла $1,7 млрд на закрытом ICO в прошлом году — тогда ее токены были доступны только аккредитованным инвесторам.

Сейчас же токены Gram будут предлагать обычным криптопокупателям, листинг будет проводиться на бирже Liquid 10 июля этого года. Полноценная публичная продажа токенов начнется в октябре этого года, правда, в США, Японии и Китае эти активы доступны не будут.

Издание отмечает, что к данной предпродаже компания готовится в условиях «радиомолчания», что странно. Продажей будет заниматься не сам Telegram, а крупнейший владелец Gram-токенов в Азии под названием Gram Asia. Пресс-релиз компании, объявляющий о продаже, готовился как будто без участия Telegram, к примеру, в нем нет цитаты Павла Дурова по этому случаю.

По материалам AIN.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.