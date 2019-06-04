Токены Telegram выходят в публичную продажу

Ограниченное число криптотокенов Telegram впервые будет продаваться в публичном доступе, перед полномасштабными торгами осенью в этом году.
Об этом сообщает TechCrunch.
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Компания, которая разрабатывает мессенджер, уже подняла $1,7 млрд на закрытом ICO в прошлом году — тогда ее токены были доступны только аккредитованным инвесторам.
Сейчас же токены Gram будут предлагать обычным криптопокупателям, листинг будет проводиться на бирже Liquid 10 июля этого года. Полноценная публичная продажа токенов начнется в октябре этого года, правда, в США, Японии и Китае эти активы доступны не будут.
Издание отмечает, что к данной предпродаже компания готовится в условиях «радиомолчания», что странно. Продажей будет заниматься не сам Telegram, а крупнейший владелец Gram-токенов в Азии под названием Gram Asia. Пресс-релиз компании, объявляющий о продаже, готовился как будто без участия Telegram, к примеру, в нем нет цитаты Павла Дурова по этому случаю.
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