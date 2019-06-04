Добыча нефти в странах ОПЕК снизилась до минимума за пять лет

Из отчета Международного энергетического агентства (МЭА) следует, что добыча нефти в странах ОПЕК в мае 2019 года опустилась до 29,95 млн баррелей в сутки, что стало наименьшим значением за последние пять лет.
Об этом сообщают российские СМИ.
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Отмечается, что эксперты МЭА назвали основной причиной столь резкого спада введение США санкций в отношении покупателей иранской нефти, а также сокращение добычи в Нигерии и Саудовской Аравии.
Из официального бюллетеня ОПЕК следует, что среднесуточная добыча нефти во входящих в организацию странах в мае сократилась по сравнению с предыдущим месяцем на 236 тыс. баррелей и составила 29,876 млн баррелей.
Указано, что добыча нефти в Иране упала сразу на 227 тысяч баррелей в сутки, в Нигерии – на 92 тыс. баррелей, в Саудовской Аравии – на 76 тысяч, а в Венесуэле – на 35 тысяч. Падение нефтедобычи в этих странах было отчасти компенсировано ростом в Ираке, Анголе и Габоне.
Данные ОПЕК свидетельствуют, что всего в мае этого года общий объем добычи нефти в мире увеличился по сравнению с апрелем на 40 тысяч баррелей в сутки, благодаря росту производства в не входящих в картель странах.
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