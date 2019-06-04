Омелян рассказал, сколько денег вложат в ремонт дорог в 2020 году

Министр инфраструктуры Владимир Омелян на заседании правительства рассказал, что на ремонт и строительство украинских дорог в 2020 году заложено 75 млрд грн из Дорожного фонда, который начал работать в 2018 году.

“Сейчас будет много обещаний. Все будут обещать, что будет завтра лучше. Не покупайтесь на эти обещания, а требуйте стабильного финансирования украинских дорог. Сейчас это финансирование есть. В Дорожном фонде на 2020 год предусмотрено 75 млрд грн“, – сказал Омелян.

Читайте также: Сколько средств в 2019 выделят на ремонт дорог и какие будут восстанавливать в первую очередь

Он уточнил, что в бюджете-2020 нужно предусмотреть дополнительное финансирование в размере 50 млрд грн на территориальные дороги, которые соединяют административные центры областей с районными центрами, городами областного значения, города областного значения между собой и административные центры районов между собой.