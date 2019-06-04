Сколько средств в 2019 выделят на ремонт дорог и какие будут восстанавливать в первую очередь

33 миллиарда бюджетных средств в этом году есть у Укравтодора для ремонта украинских дорог.

Об этом сообщил глава компании Славомир Новак.

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Еще дополнительно 5 миллиардов гривен, сэкономленных и неосвоенных в прошлом году, – добавил чиновник.

Приоритетными направлениями для строительства и ремонта автодорог в 2019-м в Кабинете министров определили в частности Харьковское, Одесское направления, дороги Запорожье-Мариуполь, Николаев-Днепр. Также в этом году запланировали отремонтировать более трехсот объектов транспортной инфраструктуры.

“По территории Винницкой области – сделано. В сторону, направление Гайсин-Умань делается сейчас, и то, что сказал по Черкасской области тоже начинаются работы до Одесской трассы”, – сообщил глава правительства Владимир Гройсман.

“На капитальный ремонт М-05 в пределах Киевской обл. планируем направить дополнительно 80 млн евро. С 2020 года будем фокусироваться на других участках южнее Черкасской обл”, – заявил глава “Укравтодора” С.Новак.