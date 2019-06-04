В 2020 году вступают в силу новые правила получения шенгенских виз: что изменится

С 1 января 2020 года вступят в силу новые правила и цены для получения шенгенских виз.

Соответствующие правки к визовому кодексу 6 июня этого года утвердил Европейский консилиум.

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Получать Шенген нет необходимости тем, у кого уже есть биометрический паспорт. Но только в том случае, если целью поездки являются не слишком продолжительные туристические путешествия.

Новые правила подразумевают такие изменения и возможности:

Можно подавать заявку на получение визы за полгода (но не позже чем за 15 дней до планируемой даты поездки). На данный момент у разных консульств могут быть свои временные рамки для подачи заявления (обычно документы начинают принимать не раньше, чем за три месяца до поездки).

Заявку можно будет оформлять в электронном виде (сейчас нужно лично посетить консульство для этого или поручить это посредникам через заверенную нотариально доверенность).

Как и сейчас, путешественники с положительной визовой историей могут рассчитывать на получение многократной визы на 1-5 лет.

Визовый сбор с 2020 года составит 80 евро для взрослых и 40 евро для детей 6-12 лет (сейчас она обходится в 35 евро (если в Украине подается не гражданин Украины – 60 евро).

Размер визового сбора будут пересматривать каждые три года.

Какие документы нужны: