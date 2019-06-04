Украинцам стали чаще отказывать во въезде в ЕС по безвизу

В 2018 году украинцы получили 57 593 отказа во въезде на границах ЕС, это на 55% больше, чем в прошлом году (37 114), и стали лидерами по этому показателю.

Об этом сообщает пресс-служба ОО Европа без барьеров.

Абсолютное большинство отказов получены на польском участке сухопутной границы – 46 184.

Причины отказов:

1) отсутствие надлежащей документации, подтверждающей цель визита и условия пребывания – 22,7 тысячи отказов,

2) отсутствие достаточных средств к существованию, то есть финансового обеспечения – 15,6 тысячи отказов.

Почему возросло количество отказов во выезде за границу: