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Украинцам стали чаще отказывать во въезде в ЕС по безвизу

Украинцам стали чаще отказывать во въезде в ЕС по безвизу

В 2018 году украинцы получили 57 593 отказа во въезде на границах ЕС, это на 55% больше, чем в прошлом году (37 114), и стали лидерами по этому показателю.

Об этом сообщает пресс-служба ОО Европа без барьеров.

Абсолютное большинство отказов получены на польском участке сухопутной границы – 46 184.

Причины отказов:

1) отсутствие надлежащей документации, подтверждающей цель визита и условия пребывания – 22,7 тысячи отказов,
2) отсутствие достаточных средств к существованию, то есть финансового обеспечения – 15,6 тысячи отказов.

Почему возросло количество отказов во выезде за границу:

  • 2018-й год стал первым полностью безвизовым, и огромное количество путешественников теперь обходят консульские «фильтры» Шенгена, которые, например, в последнем “визовом” 2016 году еще на этапе получения визы остановили до 3,2%, или 45,8 тысячи заявителей.
По материалам Finance.UA
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