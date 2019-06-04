«Нас постоянно атакуют». В Приватбанке совершенствуют защиту Приват-24

В государственном Приватбанке работают над усовершенствованием IT-защиты. На работу с новыми киберугрозами выделяются огромные бюджеты.
Об этом рассказал IT -директор Приватбанка Андрей Гриценюк.
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«Приват-24 построен согласно всем современным стандартам защиты информации, тем не менее мы постоянно работаем над повышением уровня безопасности, выявляем новые угрозы, новые виды мошенничества и боремся с ними. Да, нас постоянно атакуют, но мы успешно с этим боремся. Наша система является, с нашей точки зрения, самой безопасной, которая есть в банковском секторе», — подчеркнул Гриценюк.
Вместе с тем, эксперт отказался сказать, сколько и на что планирует потратить банк, чтобы улучшить безопасность интернет-банкинга Приват-24 и прочих продуктов, ссылаясь на «конфиденциальную информацию». Лишь заверил, что, в случае кражи злоумышленниками денег с карт, людям возвращают их средства, если это предусмотрено законодательством.
«Тратим на защиту много, очень много, но это того стоит. Потому что цена информационной безопасности — это намного больше, чем те затраты, которые мы на нее несем», — резюмировал Гриценюк.
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