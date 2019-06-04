ПриватБанк запустил сервис "Открытая выписка" контроля публичных расходов

ПриватБанк запустил новый сервис «Открытая выписка», который позволит внедрить общественный контроль за расходами благотворительных фондов, общественных организаций и объединений, коммунальных и государственных предприятий, местных советов.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Как сообщил член правления ПриватБанка, IT-директор банка Андрей Гриценюк, такой сервис доступен любому корпоративному клиенту, который может подключить его онлайн. А воспользоваться возможностью контролировать расходы может каждый гражданин на специальной странице open.pb.ua
«Мы работали над совершенно нетипичным для банка сервисом, который, с одной стороны, создан не для зарабатывания денег, с другой – должен обеспечить открытость данных клиента с соблюдением самых высоких стандартов безопасности, – отметил Андрей Гриценюк. – Нашим разработчикам, а над сервисом работала большая команда IT-специалистов и специалистов по обслуживанию корпоративных клиентов, удалось сделать сервис максимально простым и понятным для пользователя: как руководителя предприятия, так и граждан».
Чтобы получить открытую выписку, пользователю необходимо:
Как подключить сервис:
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