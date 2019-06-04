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ПриватБанк запустил сервис "Открытая выписка" контроля публичных расходов

ПриватБанк запустил сервис "Открытая выписка" контроля публичных расходов

ПриватБанк запустил новый сервис «Открытая выписка», который позволит внедрить общественный контроль за расходами благотворительных фондов, общественных организаций и объединений, коммунальных и государственных предприятий, местных советов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как сообщил член правления ПриватБанка, IT-директор банка Андрей Гриценюк, такой сервис доступен любому корпоративному клиенту, который может подключить его онлайн. А воспользоваться возможностью контролировать расходы может каждый гражданин на специальной странице open.pb.ua

«Мы работали над совершенно нетипичным для банка сервисом, который, с одной стороны, создан не для зарабатывания денег, с другой – должен обеспечить открытость данных клиента с соблюдением самых высоких стандартов безопасности, – отметил Андрей Гриценюк. – Нашим разработчикам, а над сервисом работала большая команда IT-специалистов и специалистов по обслуживанию корпоративных клиентов, удалось сделать сервис максимально простым и понятным для пользователя: как руководителя предприятия, так и граждан».

Чтобы получить открытую выписку, пользователю необходимо:

  • зайти на специальную страницу сайта банка,
  • ввести код предприятия или номер расчетного счета.

Как подключить сервис:

  • В «Приват24 для бизнеса» cb.pb.ua в меню «Настройки»/«Открытая выписка» надо выбрать параметры выписки – номера счетов, по которым будет отражено открытую выписку; период, за который будет показано выписку; операции по поступлению или расходам и отражение остатков на конец или начало периода.
  • Для использования этой функции необходимо нажать кнопку «Поделиться ссылкой», выбрать необходимый период и нажать на кнопку «Генерировать».
По материалам ПриватБанк
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