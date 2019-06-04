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На Банковой объяснили, почему растет стоимость денег для Украины

На Банковой объяснили, почему растет стоимость денег для Украины

Заявления о дефолте Украины, отмена национализации ПриватБанка и неопределенности в сотрудничестве с МВФ увеличивают стоимость денег для Украины на международных рынках.

Об этом сказал заместитель главы Администрации президента Алексей Гончарук в интервью “НВ. Бизнес”.

“Я понимаю, что такие заявления мне как гражданину стоят денег. Каждое подобное заявление воспринимается инвесторами как повышение рисков, а они увеличивают стоимость ресурсов для Украины. А это значит, что мы с вами каждый раз, когда в прессе появляются подобные заявления, становимся немного беднее. И моя задача в Администрации президента – чтобы украинцы не становились беднее”, – отметил он.

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Гончарук заявил, что сотрудничество с МВФ для Украины очень важно. По его словам, за ним наблюдают “все без исключения системные инвесторы в мире”.

По материалам НВ
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