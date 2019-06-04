Кабмин анонсировал упрощение для центров сертификации авто

В Украине сервисам по сертификации только ввезенных автомобилей упростят жизнь. Это может привести к расширению сети таких центров и уберечь от очередей обычных автомобилистов.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

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В сообщении ведомства говорится, что учреждения смогут получать обязательные разрешения для работы выборочно, а не на сертификацию всех видов техники.

То есть заявителю будет необходимо подтвердить свою компетентность и наличие оборудования не на все типы транспортных средств, а только на те, которые предприятие желает сертифицировать.

Таким образом, если компания планирует сертифицировать только легковушки, то и оборудование и разрешения ей потребуются только для работы с такими авто.

В Правительстве рассчитывают, что уменьшение расходов на технику и упрощение процедуры получения разрешений на работу будет способствовать развитию этой отрасли и привлечет сюда новые компании.