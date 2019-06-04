"Укравтодор" объявил тендер на 882 млн грн на строительство объездной дороги вокруг Ровно

“Укравтодор” объявил тендер размером в 882 млн грн на строительство объездной дороги вокруг Ровно.

Об этом говорится в сообщении Службы автомобильных дорог Украины в Facebook.

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В рамках проекта уже в 2019 году на строительство Северного объезда Ровно выделят почти 200 млн грн. За них планируют построить эстакаду над железной дорогой Ровно – Сарны, а также сформировать основу для дорожного полотна первой очереди объезда.

Остаток средств на продолжение работ будет привлечено уже в следующем году. Протяженность Северной объездной дороги Ровно составит 14,2 км. Трасса будет иметь 2 техническую категорию с 2 полосами движения.

Новая магистраль обеспечит проезд транзитного транспорта по участку дороги Киев – Ровно в направлении трассы Н-22 Луцк – Ровно в объезд облцентра, а также с трассы Н-25 Городище – Староконстантинов в направлении трассы Р-22.