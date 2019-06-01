Укравтодор задолжал кредиторам почти 40 млрд грн

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По состоянию на 1 мая 2019 года «Укравтодор» имеет 37 млрд грн кредитных обязательств за предыдущие годы. Об этом рассказал глава госавтослужбы Славомир Новак.
«В 2019 году долговые обязательства составляют 8,5 млрд грн, в 2020 году — столько же. Однако нам все равно необходимо привлекать дополнительные кредитные линии», — сказал он.
По его словам, «Укравтодор» будет погашать старые долги и привлекать новые кредиты.
Деньги те же, качество – выше. Дороги построят по новым критериям.
«Будем брать новые кредиты. Этот процесс будет всегда. Потому что механизмы МВФ, Всемирного банка или банков ЕС удобные и имеют низкий процент. Лучше брать займы в ЕС, чем в госбанках», — объяснил Новак.
Глава «Укравтодор» также уточнил, что данный уровень долга является безопасным, а пиковые выплаты ожидаются в 2019 и в двух последующих годах.
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