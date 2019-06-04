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Греческие инвесторы готовы вложить более миллиона евро в добычу газа и нефти в Украине

Греческие инвесторы готовы вложить более миллиона евро в добычу газа и нефти в Украине

Греческая энергетическая компания Flow Energy & Environmental Operations S.A. заинтересовалась нефтегазовыми участками, которые выставлены на электронный аукцион в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы геологии и недр.

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Торги по лотам состоятся 18 июня и пока греческая сторона активно изучает материалы для того, чтобы принять решение для участия в аукционе.

«Мы внимательно наблюдаем за изменениями в сфере недропользования в Украине, в свое время Греция тоже провела много реформ в этой области. Наша компания намерена принять участие в ближайшем аукционе. И несмотря на то, что мы небольшая компания, нас интересуют пять нефтегазовых участков общей стоимостью более 1 млн евро. Надеюсь, что это только начало и мы будем активными участниками украинского энергетического рынка», – заявила президент Flow Energy & Environmental Operations S.A. Тереза ​​Фокиани.

По материалам Дело
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