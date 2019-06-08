Украина лидирует по буровым установкам в Европе

Украина впервые вошла в мировой индекс работающих нефтяных и газовых буровых установок Baker Hughes GE Rig Coun, где заняла лидирующую позицию в Европе по количеству задействованных в бурении станков.
Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации газодобывающих компаний Украины.
В Ассоциации отметили, что в мае в Европе работало 186 буровых станков (44 – морские платформы), почти половина из которых (84) осуществляла работы в Украине.
Следом за Украиной в рейтинге идут Турция (20 работающих станков) и Великобритания (16), отмечают в Ассоциации.
В ассоциации отметили, что за последние три года Украина провела важные реформы в отечественном газодобычи, что отразилось в улучшении регуляторного поля и модернизации профильного законодательства.
“Эти изменения уже замечают не только украинские, но и иностранные инвесторы – наша страна становится все более привлекательной в их глазах. Включение Украины в индекс BHGE Rig Count является чрезвычайно важным, поскольку демонстрирует оживление на отечественном рынке и служит хорошим индикатором для прихода в Украину ведущих газодобывающих и сервисных компаний”, – отметил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах.
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