Суд запретил замглавы НБУ выполнять свои полномочия

Барышевский районный суд Киевской области принял решение запретить замглавы Национального банка Украины Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления Нацбанка и выполнять возложенные на нее обязанности.
Об этом сообщает Национальный банк Украины, ссылаясь на письмо, в котором говорится о принятии соответствующего решения суда. В то же время, пока информации о таком решении суда нет в реестре судебных решений, а также в Нацбанк не поступало ни одного решения суда.
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«Согласно процессуальному кодексу решение суда подлежит исполнению немедленно, то есть сразу после получения. Однако, пока мы не получали и не присутствовали при вынесении какого-либо постановления о запрете членам Правления Национального банка осуществлять свои полномочия. Поэтому мы не можем утверждать, что информация о наличии соответствующего постановления соответствует действительности», – сообщил начальник управления претензионно-исковой деятельности Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.
В Национальном банке отмечают, что без получения постановления суда выполнять соответствующее решение не будут. Однако, если решение суда действительно принял, то его будут оспаривать в апелляции.
«Кроме того, Национальный банк готов изучить наличие признаков, которые могут свидетельствовать о неправосудности таких действий судьи, а следовательно, и оснований для обращения с жалобой на действия судьи и обращения в правоохранительные органы», – добавил Григорчук.
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