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Трамп рассматривает санкции, чтобы заблокировать "Северный поток-2"

Трамп рассматривает санкции, чтобы заблокировать "Северный поток-2"

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность использования санкций США для прекращения строительства газопровода “Северный поток-2” между Россией и Германией.

Об этом он заявил в Белом доме во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает Bloomberg.

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“Мы защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды и миллиарды долларов от Германии за свой газ”, сказал Трамп.

Он не уточнил, на кого именно США могут наложить санкции для блокирования трубопровода.

Напомним, министр энергетики США Рик Перри ранее анонсировал принятие законопроекта о санкциях против компаний-участниц проекта “Северный поток-2” в “не слишком отдаленном будущем”.

Против проекта газопровода “Северный поток-2” выступают США, несколько стран Восточной Европы, Скандинавии и Балтики. Они опасаются, что газопровод увеличит зависимость ЕС от российского газа.

По материалам Европейская правда
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