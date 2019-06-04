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Глава Nord Stream 2 признал риски срыва запуска "Северного потока-2"

Глава Nord Stream 2 признал риски срыва запуска "Северного потока-2"

Политика нынешнего правительства Дании, пока не разрешившего прокладку газопровода Северный поток-2 в своих территориальных водах, может помешать запуску проекта в намеченный срок.

Об этом сказал экс-канцлер Германии, председатель совета директоров оператора строительства газопровода Nord Stream 2 Герхард Шредер.

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“Северный поток-2 – это тот проект, который может быть введен в эксплуатацию уже в конце года. Но есть проблема – это, очевидно, политика Дании. Это связано с политическим давлением США”, – сказал он.

Шредер также отметил, что предстоящие в текущем году выборы в Дании могут изменить ситуацию и позволить закончить укладку трубопровода в срок.

По материалам Економічна Правда
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