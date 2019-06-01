Россия предложила Словакии присоединиться к «Северному потоку-2» и «Турецкому потоку»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил Словакии присоединить свою газотранспортную систему к российским газопроводам в обход Украины.

Об этом Медведев сообщил на встрече с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини, передает пресс-служба российского правительства.

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«Нам нужно найти взаимовыгодные пункты сотрудничества по подключению Словакии к газопроводу «Северный поток-2», как и к «Турецкому потоку». Такие переговоры между нашими коллегами-министрами уже ведутся, и сегодня был разговор. Приглашаем еще раз наших друзей из Словакии к участию», – сообщил Медведев в ответ на вопрос журналиста о поддержке Словакией российского обходного газопровода.

Председатель словацкого правительства одновременно выразил обеспокоенность тем, что в случае запуска российских газопроводов Словакия, как и Украина, потеряет доходы от транзита газа.