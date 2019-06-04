ПриватБанк выиграл у компании Коломойского дело по рефинансированию

ПриватБанк 11 июня выиграл в суде по иску ЗАО “Эрлан” об обязательствах банка погасить задолженность по кредиту рефинансирования перед Нацбанком.
Об этом говорится в сообщении банка.
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“11 июня 2019 ПриватБанк одержал победу в Большой Палате Верховного Суда в деле по иску ЗАО “Эрлан” в НБУ и АО КБ “ПриватБанк” об обязательствах ПриватБанка погасить задолженность по кредиту рефинансирования перед НБУ”, – говорится в сообщении.
ЗАО “Эрлан” (ТМ “Биола”), которое является связанным лицом с бывшими владельцами банка, пыталось доказать злонамеренный сговор и бездействие НБУ и государственного ПриватБанка и в судебном порядке обязать ПриватБанк погасить задолженность перед НБУ, чем прекратить ипотеку и освободить имущество, переданное обществом в обеспечение выполнения обязательств ПриватБанка перед НБУ по кредиту.
“Однако Большая Палата Верховного Суда подтвердила позицию ПриватБанка и отказала в удовлетворении иска, сделав при этом несколько важных для всего банковского сообщества правовых заключений”, – сообщил ПриватБанк.
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