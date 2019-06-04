После решения суда по национализации из ПриватБанка ушло 303 млн долларов

На протяжении нескольких недель после того, как Окружной административный суд Киева вынес решение о незаконности национализации ПриватБанка, отток депозитов из банка превысил 300 миллионов долларов США.
Об этом заявила заместитель главы правления ПриватБанка Анна Самарина.
Так, Нацбанк обжаловал решение суда, стремясь отменить решение, которое вызвало опасения касательно дальнейших отношений правительства с инвесторами и международными донорами, такими как МВФ.
Вкладчики же в ответ на решение Окружного административного суда начали “немного нервничать”, сказала Самарина.
По её словам, в течение нескольких недель после вынесения постановления, банк пережил отток депозитов в размере 8 миллиардов гривен (303 миллиона долларов) по ряду валют.
“На сегодняшний день нам удалось восстановить часть этого, но мы не вернулись к предыдущим уровням”, – добавила она.
ПриватБанк вовлечен в ряд судебных разбирательств в Соединенных Штатах, Великобритании, на Кипре и в Украине как в качестве истца, так и в качестве ответчика, что, по словам Самариной, привело к увеличению судебных издержек.
“До 10% операционных расходов банка теперь приходится на судебные издержки”, – сказала она Reuters в кулуарах украинской инвестиционной конференции.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперт Зеленского объяснил, почему подорожает электроэнергия5 ч. назад - 1723 15
Huawei тестирует российскую альтернативу Android17 ч. назад - 1363 8
На Киевщине построили крупнейшую в Украине солнечную электростанцию на крышеВчера, 20:42 - 1751 8
Стало известно, когда украинцы смогут выбирать президента и парламент в смартфоне4 ч. назад - 778 7
Гройсман обещает до 2021 года все областные центры соединить качественными дорогами5 ч. назад - 413 5
В Пенсионном фонде рассказали обо всех вариантах получения электронного пенсионного удостоверенияВчера, 20:00 - 10914
Украинцам стали чаще отказывать во въезде в ЕС по безвизуВчера, 19:05 - 6494 1
Субсидиантам выставляют большие долги9 ч. назад - 2915 2
Межбанк: почему реален обвал котировок8 ч. назад - 2861 1
Украинцы реже пересекают границу с Польшей после принятия закона о "еврономерах"9 ч. назад - 2742
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1351
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1168
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 6532 12
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1698
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 5554 9