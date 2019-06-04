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После решения суда по национализации из ПриватБанка ушло 303 млн долларов

После решения суда по национализации из ПриватБанка ушло 303 млн долларов

На протяжении нескольких недель после того, как Окружной административный суд Киева вынес решение о незаконности национализации ПриватБанка, отток депозитов из банка превысил 300 миллионов долларов США.

Об этом заявила заместитель главы правления ПриватБанка Анна Самарина.

Так, Нацбанк обжаловал решение суда, стремясь отменить решение, которое вызвало опасения касательно дальнейших отношений правительства с инвесторами и международными донорами, такими как МВФ.

Вкладчики же в ответ на решение Окружного административного суда начали “немного нервничать”, сказала Самарина.

По её словам, в течение нескольких недель после вынесения постановления, банк пережил отток депозитов в размере 8 миллиардов гривен (303 миллиона долларов) по ряду валют.

“На сегодняшний день нам удалось восстановить часть этого, но мы не вернулись к предыдущим уровням”, – добавила она.

ПриватБанк вовлечен в ряд судебных разбирательств в Соединенных Штатах, Великобритании, на Кипре и в Украине как в качестве истца, так и в качестве ответчика, что, по словам Самариной, привело к увеличению судебных издержек.

“До 10% операционных расходов банка теперь приходится на судебные издержки”, – сказала она Reuters в кулуарах украинской инвестиционной конференции.

По материалам УНН
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