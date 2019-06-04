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Крупный южнокорейский банк запустит сервис для хранения криптовалют

Крупный южнокорейский банк запустит сервис для хранения криптовалют

Один из четырех крупнейших банков Южной Кореи Kookmin Bank анонсировал запуск криптовалютного кастодиального сервиса совместно с компанией Atomrigs Lab.

Об этом сообщает CoinDesk Korea.

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По информации издания, стороны соглашения займутся изучением технологий защиты цифровых активов и методов применения смарт-контрактов.

Предполагается, что новый сервис для управления цифровыми активами станет комбинацией технологии Atomrigs Lab и собственной инфраструктуры Kookmin Bank. Также в планах компаний создание системы для объединения сферы блокчейна и традиционных финансов.

«Мы надеемся, что наши компании будут расти вместе, открывая инновационные сервисы в области управления цифровыми активами в рамках этого соглашения. Мы расширим цифровую экосистему путем сотрудничества», – заявил представитель Kookmin Bank.

Эксперты предполагают, что запуск сервиса для широкого круга пользователей может занять несколько месяцев.

По материалам Forklog
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