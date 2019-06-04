Крупный южнокорейский банк запустит сервис для хранения криптовалют

Один из четырех крупнейших банков Южной Кореи Kookmin Bank анонсировал запуск криптовалютного кастодиального сервиса совместно с компанией Atomrigs Lab.
Об этом сообщает CoinDesk Korea.
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По информации издания, стороны соглашения займутся изучением технологий защиты цифровых активов и методов применения смарт-контрактов.
Предполагается, что новый сервис для управления цифровыми активами станет комбинацией технологии Atomrigs Lab и собственной инфраструктуры Kookmin Bank. Также в планах компаний создание системы для объединения сферы блокчейна и традиционных финансов.
«Мы надеемся, что наши компании будут расти вместе, открывая инновационные сервисы в области управления цифровыми активами в рамках этого соглашения. Мы расширим цифровую экосистему путем сотрудничества», – заявил представитель Kookmin Bank.
Эксперты предполагают, что запуск сервиса для широкого круга пользователей может занять несколько месяцев.
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