Крупный южнокорейский банк запустит сервис для хранения криптовалют

Один из четырех крупнейших банков Южной Кореи Kookmin Bank анонсировал запуск криптовалютного кастодиального сервиса совместно с компанией Atomrigs Lab.

Об этом сообщает CoinDesk Korea.

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По информации издания, стороны соглашения займутся изучением технологий защиты цифровых активов и методов применения смарт-контрактов.

Предполагается, что новый сервис для управления цифровыми активами станет комбинацией технологии Atomrigs Lab и собственной инфраструктуры Kookmin Bank. Также в планах компаний создание системы для объединения сферы блокчейна и традиционных финансов.

«Мы надеемся, что наши компании будут расти вместе, открывая инновационные сервисы в области управления цифровыми активами в рамках этого соглашения. Мы расширим цифровую экосистему путем сотрудничества», – заявил представитель Kookmin Bank.

Эксперты предполагают, что запуск сервиса для широкого круга пользователей может занять несколько месяцев.