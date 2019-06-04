Fujifilm возвращается на рынок черно-белой фотопленки

Компания Fujifilm объявила, что она вновь выходит на рынок чёрно-белой фотоплёнки после прекращения производства более года назад. Новая плёнка Neopan 100 Acros II разрабатывается с учётом пожеланий «миллениалов и поколения Z», которых компания называет «новыми энтузиастами плёнки».
Плёнка Neopan 100 Acros II будет доступна как в 35-миллиметровом, так и в 120-миллиметровом форматах. Fujifilm заявляет, что технология Super Fine-Σ обеспечивает меньшую зернистость и большую чёткость по сравнению с оригинальной плёнкой Neopan 100 Acros. Fujifilm начнёт продажи новой плёнки в Японии этой осенью, а выход новинки на другие рынки будет зависеть от спроса.
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Эта новость примечательна тем, что энтузиасты плёночной фотосъёмки привыкли ожидать только плохих новостей от производителей плёнки. Fujifilm является одним из немногих оставшихся таких производителей.
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