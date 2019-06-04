В Украине можно будет бесплатно присвоить адрес недвижимости

Экспериментальный порядок присвоения адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества, предусматривающий возможность бесплатного получения адреса, будет действовать в Украине с 1 июля 2019 года.

Об этом сообщает Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

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Он предусматривает возможность присвоения адреса на бесплатной основе по желанию застройщика:

при получении строительного паспорта застройки земельного участка или градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка;

после получения документа, который дает право на выполнение строительных работ;

после принятия объекта в эксплуатацию.

Присвоение адреса будут проводить соответствующие уполномоченные органы:

исполкомы сельского, поселкового, городского совета,

районные в городе Киеве государственные администрации,

районные и областные государственные администрации.

Сейчас Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины готовит приказ об утверждении порядка определения реквизитов адреса объектов строительства, объектов недвижимого имущества.