В Украине можно будет бесплатно присвоить адрес недвижимости

Экспериментальный порядок присвоения адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества, предусматривающий возможность бесплатного получения адреса, будет действовать в Украине с 1 июля 2019 года.
Об этом сообщает Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.
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Он предусматривает возможность присвоения адреса на бесплатной основе по желанию застройщика:
Присвоение адреса будут проводить соответствующие уполномоченные органы:
Сейчас Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины готовит приказ об утверждении порядка определения реквизитов адреса объектов строительства, объектов недвижимого имущества.
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