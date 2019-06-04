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В Украине можно будет бесплатно присвоить адрес недвижимости

В Украине можно будет бесплатно присвоить адрес недвижимости

Экспериментальный порядок присвоения адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества, предусматривающий возможность бесплатного получения адреса, будет действовать в Украине с 1 июля 2019 года.

Об этом сообщает Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

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Он предусматривает возможность присвоения адреса на бесплатной основе по желанию застройщика:

  • при получении строительного паспорта застройки земельного участка или градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка;
  • после получения документа, который дает право на выполнение строительных работ;
  • после принятия объекта в эксплуатацию.

Присвоение адреса будут проводить соответствующие уполномоченные органы:

  • исполкомы сельского, поселкового, городского совета,
  • районные в городе Киеве государственные администрации,
  • районные и областные государственные администрации.

Сейчас Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины готовит приказ об утверждении порядка определения реквизитов адреса объектов строительства, объектов недвижимого имущества.

По материалам Finance.UA
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