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Гройсман обещает до 2021 года все областные центры соединить качественными дорогами

Гройсман обещает до 2021 года все областные центры соединить качественными дорогами

Все областные центры Украины до 2021 года будут соединены качественными дорогами.

Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.

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“Я – абсолютный реалист и понимаю, что не все украинские дороги в хорошем состоянии. Много дорог требуют капитального ремонта. Мы создали четкий план на 5 лет, в 2017-2018 годах начали реализовывать. К 2021 году соединим все областные центры качественными дорогами”, – заверил Гройсман.

Он подчеркнул, что считает это реальной задачей на ближайшие годы.

Глава правительства также отметил, что как и все украинцы, ездит по украинским дорогам и попадает в выбоины. “Все понимаю. Немного больше времени, и мы наведем порядок на всех дорогах Украины”, – пообещал Гройсман.

По материалам Економічна Правда
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