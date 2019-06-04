Гройсман обещает до 2021 года все областные центры соединить качественными дорогами

Все областные центры Украины до 2021 года будут соединены качественными дорогами.
Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства.
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“Я – абсолютный реалист и понимаю, что не все украинские дороги в хорошем состоянии. Много дорог требуют капитального ремонта. Мы создали четкий план на 5 лет, в 2017-2018 годах начали реализовывать. К 2021 году соединим все областные центры качественными дорогами”, – заверил Гройсман.
Он подчеркнул, что считает это реальной задачей на ближайшие годы.
Глава правительства также отметил, что как и все украинцы, ездит по украинским дорогам и попадает в выбоины. “Все понимаю. Немного больше времени, и мы наведем порядок на всех дорогах Украины”, – пообещал Гройсман.
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