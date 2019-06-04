В Украине может появиться еще одна бетонная дорога

Межведомственная комиссия по вопросам инвестиционных проектов утвердила государственный инвестиционный проект «Развитие международной автомобильной дороги М14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск на участке Одесса-Николаев-Херсон».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода.

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«За все годы независимости это первый инвестпроект Одесской области в дорожной отрасли (хотя другие области уже не первый год успешно используют этот источник развития собственной дорожной сети)», — написал он.

Чиновник также заявил, что это первый инвестпроект в Украине, который предусматривает создание автомобильной дороги первой категории из цементобетона протяженностью почти 300 км.