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На строительство цементобетонной дороги в Полтавской области потратят 12 млрд грн

На строительство цементобетонной дороги в Полтавской области потратят 12 млрд грн

В Полтавской области продолжается строительство современной четырехполосной цементобетонной магистрали, наибольший подряд на строительство которой выиграли турки – согласно договору они должны построить 37 километров дороги.

На днях в Полтавской области состоялось соединение правого проезда частей бетонной дороги Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка, выполненных двумя подрядчиками – Onur и “Альтком”. 147-километровая национальная автодорога была построена в 1960-х годах. Сегодня часть старой асфальтной дороги превращается в современную 4-полосную цементобетонную магистраль.

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Строительство участков дороги выполняют три подрядчика, выигравших соответствующие тендеры: “Ростдорстрой”, “Альтком” (оба – Украина) и Onur (Турция).

На сегодня самый большой подряд – у турецкой компании (подписаны договоры по выигранным тендерам на 37 км).

Сейчас движение уже открыто на участке в 15 км по разным слоям бетона по правому проезду.

Общая стоимость дороги – порядка 12 млрд грн. Финансирование – госбюджет.

Отмечается, что решение использовать более стойкое к износу покрытие – цементобетон – объясняется тем, что всего за сутки по этой дороге проезжает около 15 тысяч автомобилей, при этом три из пяти авто – грузовики.

Укладкой бетона занимается бригада из около 30 человек.

По словам руководителя проекта Джандана Тюмера, бригада наполовину состоит из турков, наполовину – из украинцев.

По материалам Центр транспортных стратегий
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