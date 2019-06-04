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В "Укравтодоре" рассказали, на каком этапе находится выполнение плана по латанию ям на дорогах

В "Укравтодоре" рассказали, на каком этапе находится выполнение плана по латанию ям на дорогах

“Укравтодор” ликвидировал ямы на 3 млн квадратных метров украинских дорог, осталось ликвидировать ямы еще на половине разбитых дорог.

Об этом сообщил и.о. председателя “Укравтодора” Славомир Новак во время заседания правительства.

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“По состоянию на сегодня ликвидированы ямы на около 3 млн квадратных метров. Это около половины объема”, – отметил Новак.

По его словам, в этом году на эксплуатационное содержание дорог из бюджета выделено 6,1 млрд грн, общая же поврежденность дорог из-за выбоин – более 6,5 млн квадратных метров на 21 тыс. км дорог.

При этом он добавил, что правительство дополнительно выделило еще 300 млн грн на аварийный ремонт дорог. В частности эти средства пойдут на ремонт трасс М-05 и части М-06.

По материалам УНН
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