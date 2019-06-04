В Украине планируют передать на баланс областей дороги территориального значения.

Соответствующий законопроект уже передан в Верховную Раду, рассказал глава “Укравтодора” Славомир Новак в интервью “Общественному радио”.

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По его словам, в дальнейшем, в рамках программы децентрализации, дороги областного и сельского значения будут переданы на баланс объединенных территориальных общин. Такая практика позволит местным властям оперативно реагировать на дорожные проблемы и быстрее их ремонтировать за местный счет.

При этом некоторые из таких объединений уже готовы взять на свой баланс областные дороги.

Так, Кочубеевская объединенная территориальная община на Херсонщине с 2015 года увеличила свой бюджет в десятки раз и даже открыла центр предоставления административных услуг, а еще отремонтировала дороги, которые никогда не видели асфальта.

Построить нормальные дороги в селах удалось за местный счет и за инвестиции, выделенные на развитие инфраструктуры объединенных территориальных общин (субвенции). Теперь же местные власти хотят ремонтировать и областные дороги, поскольку сейчас за ними, якобы, не ухаживают вообще.

Сейчас в общине передали собственные средства в областной бюджет, чтобы так, без нарушения закона, там отремонтировали трассу.