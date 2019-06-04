Эксперт Зеленского объяснил, почему подорожает электроэнергия

Согласно новому закону “О рынке электроэнергии” государство потеряет право регулировать производителей электричества. Из-за этого они смогут по своему усмотрению поднять цены для населения.

“Речь идет таких компаниях, как государственная “Энергоатом” и частная ДТЭК Ахметова”, – пояснил представитель Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус.

Читайте также: В Кабмине готовят новые условия ПСО на рынке э/э

Он отметил, что в настоящее время эти компании контролируют 90% производства.

В Украине импорт электроэнергии полностью запрещен, в отличие от рынка газа.

“Поэтому цена вырастет, и монополисты заработают сверхрынковую сеть. Это чисто бизнес-интерес, коммерческие мотивы владельцев компаний. Мы же не думаем, что в ДТЭК Ахметова будут заниматься благотворительностью?” – сказал представитель Зеленского в Кабмине.

Герус уверен, что цены на электричество для населения не изменятся до тех пор, пока не вырастет общеоптовая цена.

“Если возрастет общеоптовая цена, то это потом переложится на бизнес и произойдет рост цен, в том числе и тарифов на воду. А потом это приведет к тому, что цены на электричество вырастут и для населения”, – заявил он.