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В сезон отопления Пенсионный фонд выплатил свыше 10 миллиардов жилищных субсидий

В сезон отопления Пенсионный фонд выплатил свыше 10 миллиардов жилищных субсидий

Пенсионный фонд Украины в период отопительного сезона выплатил 10,1 млрд грн жилищных субсидий.

Об этом сказал заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Владислав Машкин в комментарии Укринформ.

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“В марте Пенсионный фонд обеспечил выплату субсидий за февраль, в апреле – за март, в мае — за апрель, и сейчас мы обеспечиваем выплату субсидий за май. Понятно, что во время отопительного сезона гораздо больше получателей. Когда шел отопительный сезон, за этот период мы выплатили 10,1 млрд грн в качестве субсидий”, – сказал Машкин.

В то же время в июне ПФУ обеспечит выплату жилищных субсидий в наличной форме для 471 тысячи пенсионеров, которые являются получателями субсидий, отметил он.

По материалам УКРИНФОРМ
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