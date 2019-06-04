0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 17 0

Цены с начала года выросли на 4,2%

Цены с начала года выросли на 4,2%

Потребительские цены в мае по сравнению с апрелем повысились на 0,7% – темпы замедлились после 1-процентного роста в апреле.

Об этом сообщает Госстат.

Читайте также: На сколько подорожала социальная корзина за месяц – список

Согласно данным ведомства с начала года цены в Украине выросли на 4,2%. В годовом измерении (к маю 2018 года) инфляция ускорилась до 9,6%.

Цены на продукты питания в мае повысились на 1,0%:

  • хлеб подорожал на 1,4%,
  • мясо – на 1,7%,
  • фрукты – на 1%,
  • сахар – на 1,2%,
  • фрукты – 11,9%.

Упали цены на:

  • творог (-0,3%),
  • молоко (-1,8%),
  • яйца (-15,3%).

Алкоголь и табачные изделия повысились в цене на 1,3% (сигареты – на 2%, алкоголь – на 0,6%), услуги транспорта – на 1,5%, в частности топливо стало дороже на 4,1%.

Цены на одежду и обувь снизились на 1,5%, на жилищно-коммунальные услуги – на 0,7% (благодаря снижению цены газа на 4,2%).

Услуги здравоохранения и товары домашнего потребления подорожали на 0,3%, рестораны и отели – на 0,4%, а стоимость образования не изменилась.

Базовая инфляция в мае к апрелю составила всего 0,2%, а с начала года – 2,3%.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.