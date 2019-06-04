Цены с начала года выросли на 4,2%

Потребительские цены в мае по сравнению с апрелем повысились на 0,7% – темпы замедлились после 1-процентного роста в апреле.

Об этом сообщает Госстат.

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Согласно данным ведомства с начала года цены в Украине выросли на 4,2%. В годовом измерении (к маю 2018 года) инфляция ускорилась до 9,6%.

Цены на продукты питания в мае повысились на 1,0%:

хлеб подорожал на 1,4%,

мясо – на 1,7%,

фрукты – на 1%,

сахар – на 1,2%,

фрукты – 11,9%.

Упали цены на:

творог (-0,3%),

молоко (-1,8%),

яйца (-15,3%).

Алкоголь и табачные изделия повысились в цене на 1,3% (сигареты – на 2%, алкоголь – на 0,6%), услуги транспорта – на 1,5%, в частности топливо стало дороже на 4,1%.

Цены на одежду и обувь снизились на 1,5%, на жилищно-коммунальные услуги – на 0,7% (благодаря снижению цены газа на 4,2%).

Услуги здравоохранения и товары домашнего потребления подорожали на 0,3%, рестораны и отели – на 0,4%, а стоимость образования не изменилась.

Базовая инфляция в мае к апрелю составила всего 0,2%, а с начала года – 2,3%.