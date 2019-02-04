На сколько подорожала социальная корзина за месяц - список

С 1 мая по 1 июня 2019 произошел рост цен на 70% социальных продуктов по собственному мониторингу Ассоциации поставщиков торговых сетей.
Об этом пишет эксперт Алексей Дорошенко на своей сторинце в фейсбуке.
Общая стоимость продуктовой корзины стала выше на 0,4%. В прошлом году в июне общий рост стоимости социальной корзины не произошел, и общая потребительская инфляция, по данным Госстата, была равна нулю.
В 2017 году потребительская инфляция была до 1,6%, а в 2016 году, наоборот, была дефляция, то есть общее падение цен на 0,2%.
ТОП-5 продуктов, которые больше всего подорожали в мае
1. Морковь – на 14,4%
2. Яблоки – на 13,9%
3. Свекла – на 9,1%
4. Картофель – на 7,7%
5. Ячневая крупа – на 4,2%.
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