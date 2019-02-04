0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 48 0

На сколько подорожала социальная корзина за месяц - список

На сколько подорожала социальная корзина за месяц - список

С 1 мая по 1 июня 2019 произошел рост цен на 70% социальных продуктов по собственному мониторингу Ассоциации поставщиков торговых сетей.

Об этом пишет эксперт Алексей Дорошенко на своей сторинце в фейсбуке.

Общая стоимость продуктовой корзины стала выше на 0,4%. В прошлом году в июне общий рост стоимости социальной корзины не произошел, и общая потребительская инфляция, по данным Госстата, была равна нулю.

В 2017 году потребительская инфляция была до 1,6%, а в 2016 году, наоборот, была дефляция, то есть общее падение цен на 0,2%.

ТОП-5 продуктов, которые больше всего подорожали в мае

1. Морковь – на 14,4%
 
2. Яблоки – на 13,9%

3. Свекла – на 9,1%

4. Картофель – на 7,7%

5. Ячневая крупа – на 4,2%.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.