На сколько подорожала социальная корзина за месяц - список

С 1 мая по 1 июня 2019 произошел рост цен на 70% социальных продуктов по собственному мониторингу Ассоциации поставщиков торговых сетей.

Об этом пишет эксперт Алексей Дорошенко на своей сторинце в фейсбуке.

Общая стоимость продуктовой корзины стала выше на 0,4%. В прошлом году в июне общий рост стоимости социальной корзины не произошел, и общая потребительская инфляция, по данным Госстата, была равна нулю.

В 2017 году потребительская инфляция была до 1,6%, а в 2016 году, наоборот, была дефляция, то есть общее падение цен на 0,2%.

ТОП-5 продуктов, которые больше всего подорожали в мае

1. Морковь – на 14,4%



2. Яблоки – на 13,9%

3. Свекла – на 9,1%

4. Картофель – на 7,7%

5. Ячневая крупа – на 4,2%.