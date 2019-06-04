ПриватБанк перечислил в бюджет первый транш дивидендов

Приватбанк перечислил в госбюджет первый транш дивидендов в размере 4,5 миллиарда гривен, направленных на выплату акционеру банка в лице Министерства финансов.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
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“10 июня банк перечислил в бюджет 4,5 млрд грн дивидендов. Второй транш в размере 7 млрд грн будет перечислен до конца июня”, – говорится в сообщении.
Согласно утвержденной Наблюдательным советом и акционером банка Годовой отчетности за 2018 год ПриватБанк направит на выплату дивидендов государству 11,5 млрд грн (90% чистой прибыли за 2018 год).
Согласно Годовому отчету банка его чистая прибыль по итогам 2018 года составила 12,8 млрд грн. Чистые активы ПриватБанка на начало 2019 года составляют 278 млрд грн, обязательства – 246,5 млрд грн, капитал ПриватБанка – 31,5 млрд грн.
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