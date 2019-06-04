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В Украине разоблачили конвертцентр с оборотом в 200 миллионов гривен

В Украине разоблачили конвертцентр с оборотом в 200 миллионов гривен

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили работу мощного конвертационного центра.

Об этом у себя в Facebook рассказал представитель Киевской облпрокуратуры Максим Киричук.

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Оборот конвертцентра составлял более 200 миллионов гривен.

По словам Киричука, организаторы незаконной схемы предоставляли за определенный процент предприятиям реального сектора экономики услуги по уклонению от уплаты налогов путем оформления бестоварных операций и перевода денежных средств в наличность.

Клиентами конвертцентра, в основном, были предприятия с Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей, а для функционирования его деятельности злоумышленники создали 48 фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц.

«Во время проведения 18-ти санкционированных обысков в Днепре и Запорожье изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности, компьютерная техника, банковские карты и огнестрельное оружие», — добавил Киричук.

По материалам НВ
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