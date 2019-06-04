0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 96 0

Рост экономики надо конвертировать в повышение пенсий, - Гройсман

Рост экономики надо конвертировать в повышение пенсий, - Гройсман

Кабинет Министров Украины во главе с Владимиром Гройсманом стал первым украинским правительством, которому удалось ввести механизм автоматической индексации пенсий и провести сразу несколько массовых перерасчетов выплат на протяжении последних лет.

Об этом в эфире телеканала «Украина» сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Читайте также: За последние 12 месяцев средняя реальная зарплата увеличилась на 11,2%

«Мы сделали первый этап, который позволил сделать массовый перерасчет. Остается проблема людей, которые имеют большой стаж, но имели маленькую зарплату, – сказал Владимир Гройсман. – Я всегда подчеркиваю: надо рост экономики и далее конвертировать в повышение пенсий. Мы первые ввели автоматическую индексацию, будем это делать и впредь».

Также, по словам Премьера, экономический рост является генеральной целью работы Правительства. Именно оно является тем курсом, который в среднесрочной перспективе позволит вернуть домой украинцев, которые сегодня ищут лучшей судьбы за границей и работают в других странах.

“Каждый из миллионов гастарбайтеров должен получить возможность найти свое место в нашем государстве. Когда я говорю о формировании среднего класса, то имею в виду то, что средняя зарплата в Украине (при условии продолжения реформ и курса на экономический рост) станет достаточной для того, чтобы не выезжать… большая боль, когда мама и папа за границей, а дети – здесь, с бабушками. Наш вызов – создать условия, чтобы украинцы возвращались на родину. Как? Через экономический рост”, – убежден Гройсман.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.