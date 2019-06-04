Рост экономики надо конвертировать в повышение пенсий, - Гройсман

Кабинет Министров Украины во главе с Владимиром Гройсманом стал первым украинским правительством, которому удалось ввести механизм автоматической индексации пенсий и провести сразу несколько массовых перерасчетов выплат на протяжении последних лет.
Об этом в эфире телеканала «Украина» сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
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«Мы сделали первый этап, который позволил сделать массовый перерасчет. Остается проблема людей, которые имеют большой стаж, но имели маленькую зарплату, – сказал Владимир Гройсман. – Я всегда подчеркиваю: надо рост экономики и далее конвертировать в повышение пенсий. Мы первые ввели автоматическую индексацию, будем это делать и впредь».
Также, по словам Премьера, экономический рост является генеральной целью работы Правительства. Именно оно является тем курсом, который в среднесрочной перспективе позволит вернуть домой украинцев, которые сегодня ищут лучшей судьбы за границей и работают в других странах.
“Каждый из миллионов гастарбайтеров должен получить возможность найти свое место в нашем государстве. Когда я говорю о формировании среднего класса, то имею в виду то, что средняя зарплата в Украине (при условии продолжения реформ и курса на экономический рост) станет достаточной для того, чтобы не выезжать… большая боль, когда мама и папа за границей, а дети – здесь, с бабушками. Наш вызов – создать условия, чтобы украинцы возвращались на родину. Как? Через экономический рост”, – убежден Гройсман.
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