0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 59 0

За последние 12 месяцев средняя реальная зарплата увеличилась на 11,2%

За последние 12 месяцев средняя реальная зарплата увеличилась на 11,2%

За последние 12 месяцев средняя реальная зарплата увеличилась на 11,2%.

Об этом пишет Минсоцполитики на своей странице в фейсбуке.

По данным официальной статистики, в апреле 2019 она составила 10269 грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы.

Самая высокая средняя заработная плата в следующих сферах:

  • Информация и телекоммуникации – февраль 20516
  • Финансовая и страховая деятельность – 19836
  • Профессиональная, научная и техническая деятельность – 14412
  • Государственное управление и оборона – 13314
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.