За последние 12 месяцев средняя реальная зарплата увеличилась на 11,2%.

Об этом пишет Минсоцполитики на своей странице в фейсбуке.

По данным официальной статистики, в апреле 2019 она составила 10269 грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы.

Самая высокая средняя заработная плата в следующих сферах:

Информация и телекоммуникации – февраль 20516

Финансовая и страховая деятельность – 19836

Профессиональная, научная и техническая деятельность – 14412