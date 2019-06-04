За последние 12 месяцев средняя реальная зарплата увеличилась на 11,2%.
Об этом пишет Минсоцполитики на своей странице в фейсбуке.
По данным официальной статистики, в апреле 2019 она составила 10269 грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы.
Самая высокая средняя заработная плата в следующих сферах:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За последние 30 лет поляки стали богаче в несколько разВчера, 13:07 - 3727 7
Украина стала рекордсменом Европы по темпам роста авиаперевозокВчера, 20:22 - 971 4
В Киеве в метро будут устанавливать лифты9 ч. назад - 377 3
GfK Ukraine определила портрет украинского онлайн-покупателя (инфографика)12 ч. назад - 596 1
Киевлянам напомнили о новых социальных нормах на водуВчера, 11:17 - 3861 1
Чего украинцам ждать от доллара в июне11 ч. назад - 4735
Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом14 ч. назад - 3993
Рейтинг вузов, которые советуют IT-специалисты (инфографика)7 ч. назад - 3299
7 кроссоверов, переживших усовершенствования5 ч. назад - 2451
До какой отметки может упасть курс гривны — прогноз2 ч. назад - 1629
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1023
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 959
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 5600 10
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1568
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 5014 9