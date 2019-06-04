НКРЕКП задекларировали свою расширенную позицию относительно внедрения рынка электроэнергии

В правительстве назревает конфликт из-за недавнего постановления, против которого выступило ведомство, отвечающее за тарифы для населения.
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) подвергла жесткой критике постановление Кабинета министров (КМУ), которым специальные обязательства (ПСО) возлагаются на участников рынка электроэнергии.
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Регулятор на своем сайте отмечает, что «готов принять все возможные меры для защиты интересов потребителей и конструктивно доработать» проект постановления Кабмина о спецобязательствах.
Для реализации решения правительства, считают в НКРЭКУ, необходимо учитывать следующие недостатки и возможные риски:
При этом регулятор считает, что реализация этого постановления возможна с учетом следующих положений:
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