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НКРЕКП задекларировали свою расширенную позицию относительно внедрения рынка электроэнергии

НКРЕКП задекларировали свою расширенную позицию относительно внедрения рынка электроэнергии

В правительстве назревает конфликт из-за недавнего постановления, против которого выступило ведомство, отвечающее за тарифы для населения.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) подвергла жесткой критике постановление Кабинета министров (КМУ), которым специальные обязательства (ПСО) возлагаются на участников рынка электроэнергии.

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Регулятор на своем сайте отмечает, что «готов принять все возможные меры для защиты интересов потребителей и конструктивно доработать» проект постановления Кабмина о спецобязательствах.

Для реализации решения правительства, считают в НКРЭКУ, необходимо учитывать следующие недостатки и возможные риски:

  • Дополнительная нагрузка на промышленность и бюджет составит примерно 37 млрд грн в год.
  • Невозможно реализовать раньше 1 октября.
  • Банкротство и ликвидация поставщиков электроэнергии населению.
  • Угроза финансовой стабильности операторов системы передачи и распределения.
  • Отсутствие полномочий НКРЭКУ определять порядок компенсации.
  • За счет АЭС и ГЭС невозможно обеспечить доступной электроэнергией население Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
  • Операторы систем распределения, поставщики электроэнергии для населения технически не готовы к реализации механизма в редакции Кабмина.

При этом регулятор считает, что реализация этого постановления возможна с учетом следующих положений:

  • Продажа не менее 80% электроэнергии, производимой АЭС, по прямым договорам по фиксированной цене.
  • Продажа не менее 50% электроэнергии, производимой ГЭС, по прямым договорам по фиксированной цене.
  • Первый приоритет покупки имеют поставщики универсальных услуг (не более, чем объем для населения), операторы системы распределения (ОСР) и передачи (ОСП). Оставшийся объем продается всем желающим.
  • Вместо тарифа НЭК «Укрэнерго» необходимо обеспечить источник компенсации разницы в ценах за счет дополнительного дохода НАЭК «Энергоатом».
  • «Порядок компенсации» описать в постановлении о возложении специальных обязанностей, поскольку в НКРЭКУ отсутствуют полномочия для его разработки. Согласно Закону Украины «О рынке электрической энергии» эти полномочия относятся к КМУ – cт. 62, п/ 5.
По материалам УБР
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