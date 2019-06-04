Ставки по гривневым депозитам будут расти, по валютным - снижаться — прогноз ICU

Украинские банки будут увеличивать ставки по гривневым депозитам и снижать по валютным.
Об этом сказал финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив в ходе презентации квартального отчета компании.
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Он отметил, что, начиная с апреля, ликвидность банковской системы в гривне (корреспондентские счета и депозитные сертификаты) находится существенно ниже показателей 2018 года. Одна из основных причин уменьшения ликвидности — перечисление налоговых платежей и дивидендов предприятиями в Казначейство.
По словам Демкива, в результате уменьшения ликвидности банки будут вынуждены повышать ставки по депозитам: «Будут действовать рыночные силы. С одной стороны, банки не очень хотят повышать ставки по депозитам, потому что это будет означать для них увеличение стоимости ресурса и уменьшение прибыльности. С другой стороны, они не будут иметь другого варианта».
Аналитик добавил, что ставки по депозитам физических лиц в валюте продолжают снижение, так как, во-первых, банки боятся кредитовать в валюте, во-вторых, спрос на такие кредиты крайне низкий.
Демкив отметил, что потребительское кредитование остается прибыльным направлением, продолжающим рост.
«Объемы выдачи новых кредитов физическим лицам в гривне в апреле показали прирост +36.3% в годовом исчислении, портфель увеличился на 28.5% в годовом исчислении, в том числе портфель автокредитов — на 33.7%. К сожалению, ипотеки все еще нет — объемы выдачи новых кредитов (около 200 млн грн на месяц) остаются слишком малыми, даже чтобы обеспечить прирост портфеля (-10.1% в годовом исчислении по гривневому портфелю)», — сказал он.
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