Доля неработающих кредитов в Украине уменьшилась до 51,4% - Нацбанк

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Доля кредитов, которые не обслуживаются (то есть выплаты по которым не осуществляются), в начале мая 2019 сократилась до 51,4%.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
«Доля неработающих кредитов в банковской системе продолжает снижаться по всем группам банков и на 01.05.2019 составляет 51,4%», – говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.
В частности, по кредитам, которые взяли в банках граждане, не обслуживаются 42,63% на общую сумму 87,62 миллиарда гривен. В то же время по около 54,9% кредитов компаниям не поступают платежи. Общая стоимость таких кредитов составляет более 510 млрд гривен.
Всего в Украине выдано кредитов на 1,16 триллиона гривен. Обслуживание не осуществляется по кредитам на общую сумму 599,5 миллиарда гривен, что составляет около 51,4% всего кредитного портфеля украинских банков.
Отметим, что в начале 2019 доля неработающих кредитов составляла 52,85%. То есть с начала года доля неработающих кредитов сократилась на 1,45 процентных пункта.
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