Украина использует в четыре раза больше энергии, чем в среднем по ЕС

Объем энергии, которая используется в Украине для производства единицы товаров и услуг (то есть на единицу ВВП), почти в четыре раза превышает средний показатель для стран Евросоюза. Для того, чтобы поднять экономику страны, следует начать реформу энергоэффективности в ЖКХ.
Об этом сообщает пресс-центр Кабмина со ссылкой на статью министра регионального развития Геннадия Зубко.
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“Объем сжигания энергоносителей в Украине такой же, как во Франции или Германии. Но мы не строим Airbus, как во Франции, или мерседесы, как в Германии. И хотя после 2014 года Украина существенно сократила объем потребления газа (в 2012 году он составлял 49,6 млрд м3, а в 2018 – 32,3 млрд м3), ее экономика находится на катастрофически неконкурентоспособной уровне энергопотребления в Европе”, – подчеркнул Зубко.
По его словам, за последнее время крупные промышленные компании Украины стали значительно больше уделять внимания повышению энергоэффективности производства, внедряя инновационные технологии для снижения объемов потребления энергии в условиях ее нехватки.
Но есть еще один важный путь решения проблемы энергоэффективности – повышение разумного потребления ресурсов в жилом секторе. ЖКХ – вторая по энергоемкости отрасль в Украине (после металлургии, машиностроения, химии, нефтехимии). Ее потенциал в плане эффективного потребления ресурсов составляет, по оценкам специалистов, примерно 40% от потребности всей страны.
“На этом направлении и было решено сосредоточить усилия, начав реформу энергоэффективности в ЖКХ. Ключевой вопрос заключался в том, как колоссальные ресурсы, которые расходуются на поддержку неэффективной системы, воплотить в источник для финансирования энергосберегающих программ. Ведь эти деньги все равно тратятся: или людьми, которые платят за коммунальные услуги, или государством, которое выделяет субсидии”, – отметил министр.
Его идея заключается в том, чтобы, проинвестировав один раз в энергоэффективность, положить конец излишней растрате энергоресурсов. Инвестирование в энергоэффективность равняется инвестированием в экономику и в будущее.
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