Хакеры украли $9,5 млн в XRP из кошельков GateHub

Злоумышленники взломали криптовалютный сервис GateHub и вывели из кошельков пользователей 23,2 млн монет Ripple (XRP) на сумму прядка $9,5 млн.
Атака началась 1 июня, в общей сложности преступники использовали 12 адресов и взломали 80-90 кошельков пользователей.
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В настоящее время ведется расследование инцидента.
Предположительно, преступники воспользовались API GateHub для проведения атак, однако пока в компании не могут сказать, как именно им удалось осуществить кражу.
«Мы зафиксировали возросшее число запросов API (с действительными токенами доступа), исходящих с нескольких IP-адресов, что может объяснить, как преступник получил доступ к зашифрованным секретным ключам. Однако это не объясняет, как ему удалось получить информацию, необходимую для расшифровки ключей», — говорится в заявлении GateHub.
В компании добавили, что все токены доступа были отозваны в день атаки, 1 июня.
По словам участника команды XRP Forensics, специализирующейся на противодействии мошенничеству, на адрес злоумышленника поступали значительные суммы с нескольких счетов XRP, которые, вероятно, управлялись через Gatehub.net.
Он добавил, что примерно 13 млн XRP ($5,3 млн) уже было выведено через биржи или отмыто через сервисы-миксеры, которые запутывают транзакции.
Команда так же не смогла определить, каким образом была совершена атака.
За последние два дня это уже второй случай хищения средств из криптовалютных кошельков. Как стало известно, разработчик криптовалютного кошелька Agama компания Komodo с целью защиты пользователей от хакеров сама взломала их кошельки и перевела хранящуюся в них криптовалюту (8 млн KMD и 96 Bitcoin) на собственный кошелек.
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