0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 90 0

Хакеры украли 40 млн долларов в биткоинах

Хакеры украли 40 млн долларов в биткоинах

Криптовалютная биржа Binance сообщила о хакерском взломе, в результате которого хакеры украли 7 тыс. биткоинов (более 40 млн долларов по курсу на 8 мая). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт биржи.

Как сообщается, хакеры получили доступ к API (прикладному программному интерфейсу, – ред.) пользователей, кодам двухфакторной аутентификации и другим данным. Хакеры следовали проработанному плану и выждали определенное время, прежде чем вывести средства.

“Хакеры использовали различные методы, включая фишинг, вирусы и другие виды атак”, – говорится в сообщении.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.