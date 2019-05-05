Хакеры украли 40 млн долларов в биткоинах

Криптовалютная биржа Binance сообщила о хакерском взломе, в результате которого хакеры украли 7 тыс. биткоинов (более 40 млн долларов по курсу на 8 мая). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт биржи.

Как сообщается, хакеры получили доступ к API (прикладному программному интерфейсу, – ред.) пользователей, кодам двухфакторной аутентификации и другим данным. Хакеры следовали проработанному плану и выждали определенное время, прежде чем вывести средства.

“Хакеры использовали различные методы, включая фишинг, вирусы и другие виды атак”, – говорится в сообщении.