Roshen сокращает убыточный бизнес в Литве

Кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая пятому президенту Украины Петру Порошенко, сократила производство в Литве и уволила две трети сотрудников.

Об этом сообщает литовское издание Verslo zinios.

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По данным издания, ОАО Roshen, занимающееся производством карамели в Клайпеде, было убыточным предприятием. Проблемы начались с 2011 года. В 2017 году убытки компании составили 83 996 евро. В 2018 году они выросли до 333 498 евро.

По данным сайта компании, фабрика в Литве вошла в корпорацию Roshen в 2006 году и специализируется на производстве карамельной продукции.

Справка Finance.ua:

Корпорация Roshen – один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий, в состав которой входят Киевская, Кременчугская (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, две производственные площадки в Винницкой области, масло-молочный комбинат “Бершадь молоко” (Винницкая обл.), две производственные площадки в Липецкой области (РФ), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия).