Roshen сокращает убыточный бизнес в Литве

Кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая пятому президенту Украины Петру Порошенко, сократила производство в Литве и уволила две трети сотрудников.
Об этом сообщает литовское издание Verslo zinios.
Читайте также: Roshen будет судиться с Минэкономики
По данным издания, ОАО Roshen, занимающееся производством карамели в Клайпеде, было убыточным предприятием. Проблемы начались с 2011 года. В 2017 году убытки компании составили 83 996 евро. В 2018 году они выросли до 333 498 евро.
По данным сайта компании, фабрика в Литве вошла в корпорацию Roshen в 2006 году и специализируется на производстве карамельной продукции.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Нова Пошта" возобновила услугу по доставке из американского онлайн-магазина iHerbВчера, 15:45 - 2241 5
Суд обязал НКРЭКУ компенсировать облгазу Фирташа 590 млн грн в тарифах на газВчера, 12:14 - 788 5
Как много украинцев готовы уклониться от налоговВчера, 13:02 - 1715 4
В Счетной палате России заявили о "шоке для экономики"Вчера, 16:31 - 1470 3
Украинской авиакомпании запретили летать2 ч. назад - 1088 2
Во сколько украинцам обойдется новый дизель и газВчера, 19:02 - 19965
📌 Переводы между картами разных банков: как это делать дешевоВчера, 12:24 - 9554
Кому отменили привязку к возрасту для выхода на пенсию по выслуге летВчера, 12:10 - 7393 2
Подсчитали средний годовой доход киевлянинаВчера, 15:02 - 5484
НБУ принял решение по учетной ставкеВчера, 14:07 - 3982
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 857
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 834
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 5119 6
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1511
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 4744 9